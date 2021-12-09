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Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu

09.12.2021 19:26
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yönetecek. İki takımın da grupta bir iddiasının bulunmadığı maçta Vitor Pereira yedek ağırlık bir kadroyla sahaya çıktı.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke; Szalai, Serdar Aziz, Kim, Novak; Sangare, Sosa, İrfan Can, Zajc; Pelkas; Berisha

Eintracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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