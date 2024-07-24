Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı Westerlo'ya kiraladı

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Fenerbahçe Kulübü, genç oyuncu Emir Ortakaya'yı, Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.