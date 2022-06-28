Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli - Son Dakika
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Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli

28.06.2022 15:06

Transferin gözde isimlerinden Emre Mor'un yeni adresi netleşti. Fatih Karagümrük formasıyla sık sık adından söz ettiren Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı. İki taraf son detayları görüştükten sonra resmi imzalar atılacak..

Gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen ancak ardından büyük bir düşüş yaşayan Emre Mor, Fatih Karagümrük formasıyla tekrar adından söz ettirmeyi başardı.

FENERBAHÇE İLE İMZALIYOR

Celta Vigo'dan ayrılan ve Karagümrük'e imza atan Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe 2 milyon Euro + Sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

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SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Emre Mor transferi için kulüpler anlaşma sağladı. Oyuncu tarafı bugün Fenerbahçe tarafıyla kulüpte bir araya gelecek ve son detaylar görüşülecek. Ardından imzalar atılacak. Emre Mor geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol 4 asist ile oynadı.

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli - Son Dakika
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