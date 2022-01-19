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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 2 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 2 kişi koronavirüse yakalandı

19.01.2022 14:56
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 2 kişi koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli takımda daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

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Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 2 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda 2 kişi koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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