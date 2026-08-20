Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı\'nın Sağlık Kontrolleri

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri Ataşehir Medicana Hastanesi'nde sürüyor. EKG ve MR çekimlerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.