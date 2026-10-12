Fenerbahçe, EuroLeague'de yarın Zalgiris'i Ülker'de ağırlayacak

Fenerbahçe, EuroLeague'de yarın Zalgiris'i Ülker'de ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında yarın Zalgiris ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak; ligde ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a 92-74 yenilmişti.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.
Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
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