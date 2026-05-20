Fenerbahçe Euroleague Final Four'a Uğurlandı
Fenerbahçe Euroleague Final Four'a Uğurlandı

20.05.2026 16:24
Fenerbahçe Beko, 2026 Euroleague Final Four için Atina'ya uğurlandı, taraftarlar destek verdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2026 Euroleague Final Four için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Euroleague Final Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde uğurlanma organizasyonu gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla takımına destek verdi. Takımı uğurlamak için salona gelen Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Emeğimizin karşılığını almak için elimizde çok güzel fırsat var"

Yağmurlu havaya rağmen destekleri için gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ciritci, "Atina'ya yola çıkacağız. Tek umudumuz orada milletimizi, taraftarlarımızı sevindirip kupayı almak. Çok uzun bir periyot ve zorlu bir dönemden geçtik. Bu takım sezon boyunca 90'a yakın maç yapıyor. Bunun için mücadele ediyor, bunun emeğinin karşılığını almak için elimizde çok güzel fırsat var. Eğer bu iki maçı da kayıpsız geçersek mutlu sona ulaşmış olacağız. Tek ümidimiz, umudumuz maçı almak" ifadelerini kullandı.

"Tahminimiz 4 binin üzerinde taraftarımız olacak"

Final Four'da karşılaşacakları Yunan takımı Olympiakos'u değerlendiren Cem Ciritci, "Rakip çok güçlü, saygı duyuyoruz. Onlar da Yunanistan'da oynayacaklar. 8-9 bin gibi taraftar desteği ile oynayacaklar. Bizim de tahminimiz 4 binin üzerinde taraftarımızın olması, bizi desteklemesi; bu da bence yeterli bir sayı. Olympiakos'a da başarılar diliyoruz ama kazanan biz oluruz inşallah" dedi.

Başkan Sadettin Saran uğurladı

Basketbolcuların çıkışı esnasında meşaleler yakılırken, tezahüratlarla destek verildi. Taraftarlar, Kaptan Melih Mahmutoğlu'na da çiçek takdim ederek başarılar diledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise teknik heyet ve basketbolculara otobüse kadar eşlik etti ve daha sonra kafileyi uğurladı.

Fenerbahçe, 22 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

