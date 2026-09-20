Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına 3 değişiklikle çıktı; Asensio kadroya döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına 3 değişiklikle çıktı; Asensio kadroya döndü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Eyüpspor'u ağırladı. İsmail Kartal, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaparken sakat Mert Müldür kadroda yer almadı; Marco Asensio 1 aylık aranın ardından yedek kulübesinde yer aldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi.

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son lig maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Eyüpspor karşısında sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Mert Müldür kadroda yer almazken Romelu Lukaku ve İsmail Yüksek yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muriqi yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip sahaya şu ilk 11 ile çıktı:

"Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi."

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak olan Marco Asensio, Eyüpspor maçına yedek kulübesinde başladı. Son olarak 18 Ağustos'ta Lyon'a karşı görev yapan Asensio, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde 1 aylık aranın ardından formasına kavuşacak.

TEK EKSİK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6'ncı haftasında Eyüpspor karşısına tek oyuncusundan yoksun çıktı. Antrenmanda sakatlanan ve menisküsünde yırtık tespit edilen Mert Müldür maç kadrosuna yer almadı.

FENERBAHÇELİ KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe'nin 20 Eylül 2011'de sahasında Manisaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yerini alan 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarlar nedeniyle '20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak anlamlandırılmıştı. Eyüpspor karşılaşmasında Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarda 500 kadın taraftar konuk edildi. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya ellerinde çiçeklerle çıktı ve tribünlerdeki kadın taraftarlara verdiler.

Kaynak: DHA
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