Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. Sarı-lacivertliler yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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