Fenerbahçe-Eyüpspor maçının VAR görevine Macar hakem Ferenc Karako atandı

Fenerbahçe-Eyüpspor maçının VAR görevine Macar hakem Ferenc Karako atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 17.00'de Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk edecek. Maçın VAR koltuğuna Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako atandı; karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Eyüpspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak. Burak Pakkan da dördüncü hakem olacak.
Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR koltuğunda Macar hakem Ferenc Karako oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev yapacak.
Kaynak: İHA
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