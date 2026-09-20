Fenerbahçe, Eyüpspor\'u 8-0 yendi, ilk yarıda 5 golü 2 sezon sonra tekrarladı

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yendi, ilk yarıda 5 golü 2 sezon sonra tekrarladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u ilk yarısını 5-0 önde geçtiği maçta 8-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda Konyaspor karşısında yakaladığı ilk yarıda 5 gol atma başarısını 2 sezon sonra tekrarladı.
Süper Lig'de Eyüpspor filelerini 8 kez sarsan Fenerbahçe, 2 sezon sonra bir maçın ilk 45 dakikasında 5 gol atmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarıyı 5-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, müsabakayı 8-0 kazandı. Kanarya, 2023-2024 sezonunda Konyaspor maçında ilk yarıda 5 gol atarken, bu başarısını 2 sezon sonra tekrarladı. Ocak 2024'teki mücadeleyi Fenerbahçe 7-1'lik skorla kazanmıştı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?