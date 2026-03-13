Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e Yenildi

13.03.2026 22:18
Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 2-0 kaybederek 17 haftalık gol atma serisini sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, üst üste 17 maçta fileleri havalandırırken bugün hücum oyuncuları sessiz kaldı. Fenerbahçe, ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanlarında gol atamazken, bu durumu 3. kez yaşadı.

Deplasmanda Trabzonspor ile birlikte en fazla puan (29 puan) toplayan takım olan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 14. maçta mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı maçlarda 30 golü olan sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü gol sayısı 15'e çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

