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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

20.12.2021 17:50
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı, Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlanacak.


Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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