Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Olympiakos ile oynanan maça 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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