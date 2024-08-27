Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe, genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a 30 milyon Avro karşılığında transfer olduğunu duyurdu. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Fenerbahçe, genç oyuncunun başarılı performansından dolayı gurur duyduklarını belirtti.
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27.08.2024 22:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika
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