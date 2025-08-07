Fenerbahçe, Feyenoord'a Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Feyenoord'a Deplasmanda Yenildi

07.08.2025 00:11
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

De Kuip Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanırken bu bölümde kalesinde golü gördü.

Mücadelenin 18. dakikasında Fred, Steijn'in kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta zorlanırken, ceza sahası dışında topla buluşan Timber, Fred'i geçip sert vurdu, Mert Müldür'e de çarpan top köşeden filelere gitti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı-lacivertliler En-Nesyri'yle golü bulurken, İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonda ofsaytta olması sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, aradığı golü 86. dakikada buldu. Feyenoord savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde alan Sofyan Amrabat, düzeltip çok sert vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlara gitti.

Müsabakanın son dakikalarında ise Feyenoord tekrar öne geçti. 90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moussa, kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yapan isim oldu.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk golü Amrabat'tan

Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi.

Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.

Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

Yeni transferlerden yalnızca Archie Brown ilk 11'de forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başında takıma dahil olan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında Portimonense, Uni Leiria, Al-Ittihad ve Benfica maçlarının yanı sıra İstanbul'daki Lazio mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

5 hazırlık maçında da Jose Mourinho tarafından ilk 11'de oynatılan Archie Brown, Feyenoord deplasmanında da maça 11'de başladı.

Semedo ve Duran ikinci yarıda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nelson Semedo ve Jhon Duran, Feyenoord karşısında ikinci yarıda sahaya çıktı.

Müsabakanın 58. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin yerine Nelson Semedo'yu, Oğuz Aydın'ın yerine de Jhon Duran'ı oyuna dahil etti.

Her iki futbolcu da Fenerbahçe kariyerlerindeki ilk resmi maçına çıkarken Jhon Duran, Fenerbahçe tarihinde resmi maça çıkan ilk Kolombiyalı oyuncu oldu.

Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti

Feyenoord deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 25. maçında 11. kez kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bugüne kadar Hollanda takımlarına karşı 9 galibiyet elde ederken 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Feyenoord ile de beşinci kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 3. kez kaybetti. 2002-2003 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşen iki takımın mücadelesinde Feyenoord sahasındaki maçı 1-0, İstanbul'daki mücadeleyi ise 2-0 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

İki takım 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe rakibini hem deplasmanda hem de İstanbul'da 1-0'lık skorlarla geçmişti.

Jose Mourinho, Feyenoord'a karşı 3. kez yenildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenörlük kariyerinde 6. kez rakip olduğu Feyenoord karşısında 3. yenilgisini yaşadı.

Portekizli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında takımıyla, Feyenoord'a karşı 2 maça çıktı. Mourinho'nun takımı Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasındaki maçı 4-0 kazanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, İtalyan takımı Roma'yı çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda, UEFA Konferans Ligi finalinde yine Feyenoord'a karşı sahaya çıkmıştı.

Mourinho'nun ekibi Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazanmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon Roma'nın başında bu kez UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord'la karşılaştı. Roma ilk maçı 1-0 kaybederken, sahasında 4-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu.

Diarra ilk resmi maçına Türk takımına karşı çıktı

Feyenoord'un İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Gaoussou Diarra, yeni takımındaki ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Hollanda ekibinin imza töreni için stadyuma helikopterle getirdiği Malili futbolcu, geçen sezon İstanbulspor forması altında 37 resmi maça çıkıp 17 gol atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Feyenoord'a Deplasmanda Yenildi - Son Dakika

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