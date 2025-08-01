Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Çarşamba günü Lazio ile oynadığı hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri sahada yer alan futbolcular ise günü yenilenme ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.