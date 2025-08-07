Fenerbahçe Feyenoord'a Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hwang'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
86. dakikada sol kanattan Brown'un ortasında savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Ambarat'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1
90+1. dakikada sol kanattan Bos'un ortasında arka direkte Moussa'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
Stat: de Kuip
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (Givairo Read dk. 77), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang (Targhalline dk. 84) Timber (Luciano Valente dk. 61), Moussa, Sauer (Diarra dk. 61), Ueda (Tengstedt dk. 77)
Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Calvin Stengs, Kraaijeveld, Borges, Slory, Jan Plug
Teknik Direktör: Robin van Persie
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred (Bartuğ Elmaz dk. 77),Szymanski, İrfan Can Kahveci (Jhon Duran dk. 58), Oğuz Aydın (Semedo dk. 58) En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 84)
Yedekler: Tarık Çetin, Livakovic, Çağlar, Djiku, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Timber (dk. 19), Moussa (dk. 90+1) (Feyenoord), Ambarat (86) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bos, Targhalline (Feyenoord) - İSTANBUL
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