Fenerbahçe, Feyenoord ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanın, reaksiyon koşularının ardından taktiksel çalışmalarla devam ettiği ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Hollanda'ya hareket edecek.