Fenerbahçe Finale Yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olan Fenerbahçe, müsabakaya 14-0'lık seriyle başladı. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 25-14 önde tamamlarken, Bahçeşehir 2. periyotta etkili hücumlarla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, ribaundlarda rakibine üstünlük kurarken bu çeyrek karşılıklı sayılarla geçti ve soyunma odasına 36-47'lik skorla girildi. Lacivert-beyazlılar, 3. çeyrekte farkı azaltsa da, sarı-lacivertlilerin hücumdaki verimliliği ile son çeyrekte 4 dakika kala 20 sayılık fark oluştu. Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 93-84'lük skorla galip ayrılarak finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 3, Tai Odiase 6, Axel Bouteille, Kenan Sipahi 9, Christian Massinburg 4, Marko Simonovic 8, Şehmus Hazer 19, Furkan Korkmaz 15, Jaleen Smith 13, Furkan Haltalı 4, Göktuğ Baş 3

Başantrenör: Dejan Radonjic

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 10, Emre Ekşioğlu 8, Marko Guduric 14, Arturs Zagars 5, Khem Birch 8, Metecan Birsen 16, Wade Baldwin 16, Devon Hall 10, Nicolo Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberoviç

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 14-25 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-47 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-69 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL