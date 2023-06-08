Fenerbahçe, Firmino transferi için ROGON ile görüşüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Firmino transferi için ROGON ile görüşüyor

08.06.2023 14:38

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, takımın havasını değiştirecek dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katmak için Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino'nun peşine düştü. Firmino'nun menajerlik şirketi ROGON, Fenerbahçe'nin ilgisini futbolcusuna iletti ve gelecek cevaba göre sarı-lacivertlilerle masaya oturacak. 8 sezon boyunca Liverpool forması giyen Brezilyalı futbolcu, 360 maçta 109 gol attı ve 79 asist yaptı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımın havasını değiştirecek dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katmakta kararlı. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, Liverpool ile yolları ayıran Firmino'nun peşine düştü.

FIRMINO'DAN HABER BEKLENİYOR

Sporx'te yer alan habere göre, Firmino'nun menajerlik şirketi olan ROGON, Fenerbahçe'nin ilgisini futbolcusuna iletti. Sarı-lacivertlilerinde uzun süredir yakın ilişki kurduğu menajerlik şirketi, Brezilyalı yıldızdan gelecek cevaba göre sarı-lacivertlilerle masaya oturacak.

Şampiyonluk için gözünü karartan Ali Koç, Liverpool'dan ayrılan Firmino'ya haber yolladı

8 SEZON LIVERPOOL FORMASI GİYDİ

41 milyon euro bedelle 2015 yılında Liverpool'a katılan Roberto Firmino, 8 sezon Kırmızılar'ın formasını giydi. Brezilyalı futbolcu Liverpool ile 360 maça çıkarken 109 gol attı ve 79 asist yaptı.

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Roberto Firmino, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Firmino transferi için ROGON ile görüşüyor - Son Dakika


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