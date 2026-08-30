Fenerbahçe, FOMGET'i 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, FOMGET'i 2-0 Mağlup Etti

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Fenerbahçe, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde FOMGET'i 2-0 ile geçti. İlk yarı golsüz sona erdi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 2-0 yendi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan sarı-lacivertliler, Zeynep Kerimoğlu ve Zsanett Kajan'ın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, FOMGET'i 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, FOMGET'i 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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