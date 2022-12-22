Fenerbahçe taraftarının sevgilisine şaşırtan talip! Ocak'ta teklif sunacaklar

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de harikalar yaratan ve takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Miguel Crespo'yu Fransız devi yakın markaja aldı.

MARSİLYA, FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAK

Fransız medyasında yer alan habere göre, Marsilya, Miguel Crespo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız ekibinin ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Crespo, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Portekizli yıldızın, sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.