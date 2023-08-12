Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Geliyorum - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Geliyorum

Son Güncelleme: 12.08.2023 13:35

Manchester United'dan transfer edilen Fred, İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Brezilyalı futbolcu sarı-lacivertli taraftarlara 'Merhaba Fenerbahçe taraftarları, geliyorum. Yakında görüşürüz...' mesajını iletti.

Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirtiyor. İngiltere'den yola çıkan deneyimli orta saha uçaktan paylaştığı mesajda sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

"GELİYORUM"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Fred'den taraftarımıza mesaj var" ifadeleri kullanılarak paylaşılan videoda Brezilyalı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, geliyorum. Yakında görüşürüz..." dedi.

FRED'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine ise 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus ödemesi yapacak.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Geliyorum - Son Dakika
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