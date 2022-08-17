Sakatlığı bulunan Bruma çalışmaya katılmadı. Tedavileri süren Serdar Aziz ile Nazım Sangare de bireysel çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe'den bir isim daha ayrıldı! Oyuncunun sözleşmesi anlaşmalı olarak sonlandırıldı

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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