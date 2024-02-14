Fenerbahçe Futbol Akademisi Ara Dönem Seçmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Futbol Akademisi Ara Dönem Seçmeleri

Fenerbahçe Futbol Akademisi Ara Dönem Seçmeleri

Fenerbahçe Futbol Akademisi, 24-25 Şubat tarihlerinde Fikirtepe Tesisleri'nde ara dönem futbolcu seçme organizasyonu düzenleyecek. 2013-2018 doğumlu adaylar, futbol akademi teknik heyeti tarafından değerlendirilecek ve beğenilen sporcular sezon boyunca antrenmanlara katılacak.

14.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin ara dönem futbolcu seçme organizasyonu, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe Tesisleri'nde yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademi teknik heyeti tarafından değerlendirilecek seçme organizasyonuna 2013 ile 2018 yılları arasında doğan adaylar katılabilecek.

Seçmelere katılmak isteyenler, 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00'e kadar kayıt yaptırabilecek.

Beğenilen sporcular, sezon içerisinde kendi yaş gruplarına uygun takımlarda antrenmanlara çıkarak ikinci bir değerlendirmeyi alınacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Futbol Akademisi Ara Dönem Seçmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Futbol Akademisi Ara Dönem Seçmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement