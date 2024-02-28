Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in toplumu kin ve düşmanlığa teşvik eden açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

28.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:05
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini ve sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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