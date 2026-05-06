Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
06.05.2026 03:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray ile zorlu bir derbide karşılaştı. Yeni transferler ilk kez oynadı.

FENERBAHÇE, şampiyonluk yarışının en önemli maçında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'a konuk oldu. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği maçta yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını derbide sahaya sürdü. Derbi maçta Levent Mercan, Anthony Musaba ve İsmail Yüksek yedek başladı. Bu isimlerin yerine Archie Brown, Dorgeles Nene ve Anderson Talisca ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

KANTE VE CHERIF'İN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray'a rakip oldu. İki futbolcu da Galatasaray deplasmanında maça ilk 11'de başladı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyunculardan cezalı duruma düşen olursa Süper Lig'in 32'nci haftasındaki RAMS Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.

TARAFTARA FORMA DAĞITILDI

Fenerbahçe Kulübü, derbiyi deplasman tribününde seyredecek olan taraftarlara toplanma alanında sarı-lacivert çubuklu forma dağıttı. Böylelikle deplasman tribününde görsel bütünlük sağlandı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:34:04. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.