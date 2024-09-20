Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 401. Randevu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 401. Randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 401. kez karşı karşıya geliyor. Rekabette Fenerbahçe önde.

20.09.2024 11:18
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Ligde 135. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-FB)
23.02.2020ÜlkerSüper Lig3-1
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0-0
06.02.2021ÜlkerSüper Lig1-0
21.11.2021NefSüper Lig1-2
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0
04.06.2023NefSüper Lig3-0
24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0
07.04.2024Şanlıurfa 11 NisanTFF Süper Kupa3-0 (Hükmen)

19.05.2024Rams ParkSüper Lig0-1

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 401. Randevu - Son Dakika

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