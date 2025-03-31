Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 63. Randevu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 63. Randevu

Fenerbahçe, Galatasaray ile 2 Nisan'da Kadıköy'de Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak.

31.03.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Salı günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında salı günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 63. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 62 maç yaptı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 13 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 114 gole, Galatasaray 75 golle karşılık verdi. Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında ise Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı.

Kupada 17 yıl sonra konuk edecek

Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

Ezeli rakipler, kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde kozlarını paylaştı. Antalya'daki finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 63. Randevu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
19:07 Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
18:56 Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
18:43 Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
18:28 Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 13:05:21. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 63. Randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement