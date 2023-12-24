Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Berabere Bitti

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kalırken 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan daha sonra Trabzonspor ve Adana Demirspor müsabakalarında puan kaybeden Fenerbahçe, sırasıyla Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı. Derbi öncesi 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılarla golsüz berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

İki takım da puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Bu sezon ikinci kez gol atamadı

Derbi öncesi oynadığı 16 lig maçının 15'inde rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Ligin 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, derbide de aynı skorla sahadan ayrıldı. - İSTANBUL