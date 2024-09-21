Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Detayları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
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