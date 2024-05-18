Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanlarını noktaladılar.

18.05.2024 22:33
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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