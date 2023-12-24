Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu\'na geldi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde saat 19.00'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe kafilesi, müsabakanın yapılacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. - İSTANBUL
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