 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 7 sarı kart çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 7 sarı kart çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler, müsabakada toplam 7 sarı kart çıkardı. Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'e sarı kart gösterildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 7 sarı kart çıktı
24.12.2023 - 21:09,
Abone Ol

Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler, müsabakada toplam 7 sarı kart çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu. Arda Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'e sarı kart gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 7 sarı kart çıktı - Son Dakika


22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02
Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29
Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
22:14 "Net penaltı var" diyen Okan Buruk yayıncı kuruluşa verdi veriştirdi
21:49 İrfan Can Kahveci'den Fred itirafı: Yerini dolduramadım
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
20:02 Yapılan faul sayısı ''Yok artık'' dedirtecek cinsten! Dev derbide gol dışında her şey oldu
19:29 Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:03 Demir çubuklarla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 22:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 7 sarı kart çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement