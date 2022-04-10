Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu! - Son Dakika

Süper Lig'de 32. hafta maçında Ülker Stadı'ndaki derbi mücadelesinde kadrolar belli oldu. İki takım da şampiyonluk yarışından uzak. Fenerbahçe oldukça formda son 7 maçının altısını kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri 50 bin taraftarı önünde Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor. Galatasaray ise kötü geçen sezonda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazanmayı bilmişti.

ASLAN ORTA ŞEKERLİ

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu mücadelelerde Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, Konyaspor ve Gaziantep FK'ya da mağlup oldu.

HAKEM KARAOĞLAN

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiyor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

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