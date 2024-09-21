Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
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Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kadro Değişiklikleri

Mourinho, Galatasaray derbisinde Kasımpaşa maçının kadrosundan 2 değişiklik yaptı. Dzeko ilk 11'de.

21.09.2024 21:17
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.

Osayi-Samuel kadroda yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray müsabakasının kadrosunda yer alamadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de derbinin kadrosuna alınmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroda şans bulamadı.

Forvette tercih Dzeko

Jose Mourinho, Galatasaray karşısında santrfor pozisyonunda Edin Dzeko'yu tercih etti.

Sezon başından beri etkili bir performans sergileyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray karşısından Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.

Djiku döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla formasına kavuştu.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı müsabakaya ilk 11'de başladı.

Bakan Bak, karşılaşmayı statta izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip etti.

Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı statta izledi.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu.

Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

Okan Buruk'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler, geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi için statta pankart açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinde Kadro Değişiklikleri - Son Dakika

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