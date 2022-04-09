Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

09.04.2022 20:17
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.


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Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır - Son Dakika


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