Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır - Son Dakika

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Bu antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.