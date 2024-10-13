Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı

Fenerbahçe, Galatasaray\'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 82-73 mağlup etti.

13.10.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Seda Esen

Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1

Başantrenör: Valerie Garnier

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8, Sude Yılmaz

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 16-18 (Galatasaray lehine)

Devre: 42-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 62-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah’ın İsrail’deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
16:25 Gülben Ergen Gaziantep’te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti Gülben Ergen Gaziantep'te yaşanan korkunç olay sonrası isyan etti
16:03 Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı Kızılcık Şerbeti kadın cinayetlerine sessiz kalmadı
16:03 Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
15:20 Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti
15:16 Trump’ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi Trump'ın güvenlik endişelerinden dolayı golf oynamasının yasaklandığı iddia edildi
15:09 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü
15:03 Hande Yener, Gebze Belediyesi’nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır Hande Yener, Gebze Belediyesi'nin önünde böyle haykırdı: Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır
15:01 Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak Araç alım satımında bunu yapmak artık zorunlu olacak
15:00 Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 23:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.