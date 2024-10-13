ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Seda Esen
Fenerbahçe Opet: Alperi Onar 14, Williams 10, Allemand 7, Badiane 16, Meesseman 22, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 1
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 14, Ayşegül Aladağ, Fraser 26, Meltem Yıldızhan, Park 2, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 8, Holingsvorth 10, Gökşen Fitik 8, Sude Yılmaz
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 16-18 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 62-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray'ı Yenerek 3. Haftayı Kazandı - Son Dakika
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