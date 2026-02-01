Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi - Son Dakika
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Fenerbahçe, Galatasaray\'ı zorlu derbide devirdi
01.02.2026 20:20
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

İLK ÇEYREĞİ GALATASARAY ÖNDE TAMAMLADI

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda iki ekip de dış atışlarda etkili bir performans sergiledi. Karşılıklı bulunan üç sayılık basketlerle geçen ilk 10 dakikanın sonunda iki takımda birbirini takip etti. Bu periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25-23 önde tamamladı.

İLK YARI KIRAN KIRANA GEÇTİ

İkinci periyoda da baskılı başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü eline alsa da Fenerbahçe Opet, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, periyodun son bölümünde yakaladığı seriyle farkı kapatarak soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

FİNAL PERİYODUNA FENERBAHÇE ÜSTÜN GİRDİ

Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyrekte tempoyu yükseltip farkı açmaya çalışsa da Galatasaray oyundan kopmayarak geriden gelip skoru dengede tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruduğu bu bölümün sonunda üçüncü periyodu 59-54 önde tamamladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

SARI-LACİVERTLİLER HATA YAPMADI

Son periyotta Fenerbahçe hücumda baskılı bir oyun ortaya koyarken aynı zamanda savunmada da önlemler aldı. Galatasaray bu bölümde savunmada etkisiz kaldı ve 70-75 skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇE 16'DA 16 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet ligdeki 16. maçından da galibiyetle ayrılırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring 3. mağlubiyetini aldı.

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    bir günde 2kere ayrı branşlarda yenmek ayrı güzel 8 2 Yanıtla
  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Büyüksün Fenerbahçe ???? 7 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    her bransta her kulvarda sever Fenerbabahce. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi - Son Dakika
