Fenerbahçe-Galatasaray maçı olaylı bitti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray maçı olaylı bitti

Fenerbahçe-Galatasaray maçı olaylı bitti

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası yarı finali, tribünden atılan maddeler nedeniyle durdu.

14.02.2025 23:01
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki müsabaka, tribünlerden sahaya atılan maddeler nedeniyle durdu. Salondaki seyircilerin çıkartılmasının ardından müsabakaya devam edilmesine karar verildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası Yarı Finalde kaşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasındaki müsabaka yaşanan olaylar nedeniyle durdu. Karşılaşmanın bitmesine 8 dakika 21 saniye kala tribünlerden atılan maddeler nedeniyle müsabaka yarıda kaldı. Galatasaraylı oyuncular, kendilerine atılan maddeleri gerekçe göstererek soyunma odasına gitti. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması üzerine salonun boşaltılmasına karar verildi. Olayların çıktığı Fenerbahçe taraftarının olduğu tribünün boşaltılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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