Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi

Geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle beş kişi hakkında hapis cezası istendi.

16.08.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, geçen sezon Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu beş kişi hakkında hapis cezası istendi.

Deplasmanda Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından saha içerisinde ve soyunma odalarına giden koridorlarda olaylar çıkmıştı.

Şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kalmasına neden olan maçın ardından bazı Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip üyeleri orta sahada sarı lacivertli bayrak açıp kutlama yapmak istemişti.

Galatasaraylı idari ekibin müdahalesinin ardından iki taraf arasında kavga çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaşananların ardından iddianame hazırladı. İddianamede futbolcular Jaden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, antrenörlerden Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Beş şüpheli hakkında "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istendi.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Fenerbahçe Spor Kulübü, konunun yargıda olduğunu ve herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Galatasaray Spor Kulübü'nden bir yetkili de bu akşam oynanacak Konyaspor maçına odaklandıklarını, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını iletti.

Galatasaray Spor Kulübü, GS Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatlarının şikayeti üzerine hazırlanan iddianame İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede şikayetçilerden RAMS Park Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran’da boyun kırığı olduğu da ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Fenerbahçe bu maçtaki galibiyetiyle birlikte 37. haftanın sonunda rakibi lider Galatasaray ile puan farkını 3’e düşürmüştü.

Galatasaray, son maçta Konyaspor’u yenince ezeli rakibinin önünde üç puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Geçen sezon Süper Lig maçları, bazı şiddet olaylarına sahne oldu.

Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı bitiminde hakem Halil Umut Meler’e saldırdı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahada kutlama yapan Fenerbahçeli futbolculara ev sahibi takımı taraftarları saldırmıştı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da Trabzonspor maçı oynanırken takımını sahadan çekmişti.

Kaynak: BBC

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Futbol, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:39:25. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement