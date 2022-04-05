Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.04.2022 15:38
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile 10 Nisan Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile 10 Nisan Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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