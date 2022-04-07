Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

07.04.2022 18:18

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında tüm oyuncular katıldı.

İsmail Kartal'ın antrenman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa süreli sohbetin ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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