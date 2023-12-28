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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı öncesi son antrenmanını Riyad'da gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Samet Akaydin kadroda yer almadı, Becao, Zajc ve Peres ise sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa maçı için hazırlıklarını tamamladı
28.12.2023 - 19:22,  Güncelleme: 19:24
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Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/Riyad(Suudi Arabistan), - Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını Riyad'da sonlandırdı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Mücadelenin oynanacağı statta sarı-lacivertliler son çalışmasını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin teknik ekip kararıyla takımda yer almadı. Becao, Zajc ve Peres ise sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmedi.

Kaynak: DHA
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