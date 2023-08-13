Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Dzeko'nun attığı iki gol gündem oldu.

18 DAKİKADA 2 GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe'de Dzeko, 18 dakikada 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun başarılı performansı gündem oldu.

İLK ASİST TADİC

3'üncü dakikada ilk golünü atan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.

İKİNCİ ASİST SZYMANSKİ'DEN

18'de ise Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.