Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 20'nci hafta müsabakasında 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını 13 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmayla tamamlayacak olan sarı-laciverti ekip, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.