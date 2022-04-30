Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından

30.04.2022 00:00
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Zajc, netice itibariyle maçı kazandıklarını belirterek, maçın son dakikasında penaltı pozisyonuyla beraber birazcık acı çektiklerini ancak 3 puanı hak ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Harika bir performans sergileyerek üst üste 7. galibiyetlerini aldıklarını aktaran Zajc, attığı golle ilgili, bu tür gollere çalışıp çalışmadığına ilişkin soruya karşılık, "Bu tip vuruşları açıkçası antrenmanlarda çok fazla çalışıyoruz ve maçlara çıktığımız zaman da bunları en iyi şekilde sahaya yansıtmaya uğraşıyoruz. Evet kolay bir pozisyon değildi ama gol atabildiğim için oldukça mutluyum. Gol de doğru bir anda geldi. Dolayısıyla bizim açımızdan hem harika bir maç oldu hem de harika bir galibiyet oldu." dedi.

Bir gazetecinin, "Kariyer rekoru kırdın, 9 gole ulaştın. Pozisyonda soğukkanlılığın dikkati çekti, bir forvet gibiydin. Bunla ilgili neler söylemek istersin?" sorusuna Zajc, şöyle cevap verdi:

"Evet en iyi sezonumu geçirdiğimi rahatlıkla ifade edebilirim ve bundan dolayı mutluyum. Bunu Fenerbahçe'de başarabildiğim için de ayrıca mutluyum. Bu takımda oynamaktan gerçekten çok büyük bir keyif alıyorum, hem bireysel olarak hem de takım anlamında. Umuyorum ki önümüzdeki maçlarda daha çok gol atma imkanını yakalarım ama en önemlisi takım olarak iyi bir performans ortaya koyabilmek. ve biz sonuna kadar oynayacağımız maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde."

Beşiktaş deplasmanına gidecekleri de hatırlatılan Zajc, "Evet zor bir maç olacak açıkçası. Derbiler her zaman zordur. Beşiktaş da iyi bir takım, bizler de aynı şekilde. İyi hazırlanmamız gerekiyor bu maça ve önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor iyi çalışarak. En iyisini sergilemek için sahada olacağız." dedi.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika


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