Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, futbolcuların sözleşmelerini güncellemek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler ilk olarak milli kaleci Altay Bayındır ile masaya oturacak.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Avrupa'dan talipleri olan Altay Bayındır'ın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, sezonu sonu sözleşmesi bitecek Altay'la 2026'ya kadar sözleşme uzatacak.
Yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır, kendisine yapılacak dev zam ile birlikte yıllık 25 milyon TL kazanmaya başlayacak. Genç kalecinin sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği bir kulübe bedelsiz imza atma atma hakkına sahip olması nedeniyle yönetim kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalamak istiyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı - Son Dakika