Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'ya transfer oldu - Son Dakika
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Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'ya transfer oldu

23.08.2022 17:28
Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'ya transfer oldu

Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun 2'nci devresini Giresunspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu, Belçika ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe: 'Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.' Fenerbahçe: 'Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.' Adana Demirspor maçının ardından - 1 Adana Demirspor maçının ardından - 1
Kaynak: DHA

Muhammed Gümüşkaya, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'ya transfer oldu - Son Dakika

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